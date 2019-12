Si avvicina Perin, spuntano nomi di spessore per l’attacco

Il Genoa dovrà puntare molto sull’imminente mercato di riparazione, per poter uscire dall’ennesimo contesto da incubo.

Durante le ultime ore, sono già stati fatti alcuni nomi piuttosto illustri. Uno di essi, in particolare, sembrerebbe vicino all’approdo in rossoblù, o meglio, al ritorno: si tratta di Mattia Perin, grande ex che non è riuscito ad affermarsi con la maglia della Juventus. In seguito alla mancata cessione al Benfica della scorsa estate, dovuta all’esito negativo delle visite mediche, il fu capitano genoano è ulteriormente sprofondato nelle gerarchie del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Potrebbe tornare sotto la Lanterna con la formula del prestito. Importante sia a livello tecnico che come uomo spogliatoio, prenderebbe il posto da titolare attualmente occupato da Ionut Radu, autore di prestazioni poco costanti.

Sul fronte offensivo, si cercano giocatori di esperienza ed in grado di dare garanzie: per tale motivo, l’allenatore Thiago Motta avrebbe messo in stand-by l’approdo a Genova di Muamer Tanković, in quanto sarebbe di fatto una scommessa. Dal presente punto di vista, appaiono più appetibili le piste che conducono a Fernando Llorente del Napoli e Nikola Kalinić dell’Atlético Madrid, che non trova spazio alla Roma, dove si trova in prestito.

