Un Aquila a tre punti dalla vetta della A

La Lazio non muore mai e nel recupero ribalta il posticipo a Cagliari ed ottiene l’ottava vittoria consecutiva restando a tre punti dalla ricomposta coppia in vetta, formata da Juventus ed Inter. E’ ancora Caicedo, alla terza rete nei minuti di recupero, a regalare i tre punti alla banda Inzaghi, dopo il pari di Luis Alberto che da assist-man si era questa volta trasformato in goleador, a pareggiare lo splendido gol iniziale di Simeone. Si ferma dopo tredici incontri la marcia della squadra di Maran, che perde anche il quarto posto a beneficio della Roma, vittoriosa in rimonta sul fanalino di coda Spal.

Dicevamo della coppia di testa, nel recupero una rete del giovane Vlahovic salva a Firenze la panchina di Montella e permette alla Vecchia Signora, che torna al successo contro l’Udinese con la prima doppietta stagionale di Ronaldo, di agganciare i nerazzurri mentre l’Atalanta paga la gioia e le fatiche di Champions a Bologna, dove l’eterno Palacio e Poli rilanciano la squadra di Mihajlovic.

La copertina spetta anche al Parma, che dopo il Marassi blucerchiato sbanca nel finale il S.Paolo grazie alla terribile coppia offensiva Kulusevski – Gervinho, acuendo la crisi dei partenopei e rendendo amara la prima di Gattuso che ha rilevato in panchina Donadoni; frenano la loro rincorsa Milan e Torino, i rossoneri fermati a S.Siro sul nulla di fatto dal Sassuolo tenuto in piedi da uno straordinario Pegolo e da due pali colti da Leao, con Boga che si sta mettendo in mostra tra gli emiliani come uno dei giovani potenzialmente più forti del campionato, i granata, avanti di tre reti a Verona grazie anche ad una doppietta di Ansaldi, subiscono un’incredibile rimonta dagli scaligeri, trascinati dall’ingresso di Pazzini e Verre, entrambi a segno prima del pari definitivo di Stepinski.

In chiave salvezza vince largo il Brescia in casa contro un Lecce che mostra tutti i suoi limiti difensivi, una perla di Gabbiadini nel finale decide il derby della paura a Marassi e regala all’undici di Ranieri tre punti di fondamentale importanza per tirarsi temporaneamente fuori dalla zona che scotta, sprofondando l’incompleto Genoa del sempre più a rischio Thiago Motta.

Marco Ferrera