Ranieri: “Match gagliardo, vinca il migliore”

Tempo di conferenza stampa per l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri, al debutto nel Derby della Lanterna al pari della controparte genoana Thiago Motta. Esperienza contro novità, per una sfida sempre sentita e mai come quest’anno importante per la classifica.

«Sarà una partita fisica, si giocherà per la vittoria, che darebbe nuovo slancio alle due squadre. Va messo il cuore, bisogna essere bravi, ma la componente cuore è quello che ti fa dare quel qualcosa in più» – dichiara il tecnico romano, già veterano di stracittadine – «Ci arriviamo dopo tre sconfitte, peggio non si potrebbe. Sappiamo che il derby è molto sentito. Dovremmo stare attenti e pratici, il Genoa ha sposato già la filosofia del proprio allenatore. Mi aspetto comunque un match gagliardo: da quello che ho sentito è una partita speciale, ma la differenza con gli altri è che in questo c’è signorilità e sfottò fra le tifoserie. Che sia un gran derby che vinca il migliore e che alla fine entrambe le squadre restino in A».

Durante la conferenza stampa, ha anche aperto alla presenza di Gaston Ramirez, avvolta dall’incertezza sino a poche ore fa, affermando che si sente molto meglio.

