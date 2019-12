Francesco Marroccu nuovo DS

Il Genoa, nell’ultima settimana, ha conosciuto uno scossone societario di assoluto rilievo: il direttore sportivo Stefano Capozucca, dopo il ritorno avvenuto in estate, si è fatto nuovamente da parte tramite la rescissione del contratto: troppe le frizioni con la società, cominciate quasi subito ed aggravatesi, in particolare, in seguito all’infortunio di Christian Kouamé.

Al suo posto, è stato ingaggiato ufficialmente Francesco Marroccu, già operativo da qualche giorno. Figura cardine presso le corti di Massimo Cellino a Cagliari, Leeds e Brescia, toccherà a lui il non facile compito di gestire un mercato di riparazione che si prospetta fondamentale.

Restando in tema, c’è un’altra questione che sta tenendo banco negli ultimi giorni, riguardante il mancato pagamento di Lukas Lerager da parte del Genoa. Il Bordeaux, club di provenienza del danese, non avrebbe ancora ricevuto i 7 milioni di euro pattuiti per la cessione a titolo definitivo del centrocampista, avvenuta in estate; nata come un’indiscrezione del canale France 3, l’irregolarità è stata confermata pure dal quotidiano Sud-Ouest. Di conseguenza, i girondini si appelleranno agli organismi competenti della FIFA.

FS