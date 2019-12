Junior TIM Cup approda sabato a Genova

L’VIII Edizione della “Junior TIM Cup – Il Calcio negli Oratori”, il torneo giovanile di calcio a 7 riservato agli Under 14 che verrà disputato nelle 16 città della Serie A TIM 2019 – 2020, grazie al sostegno di Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, dopo l’esordio di Firenze scenderà nuovamente in campo in occasione del pre-partita del derby Genoa-Sampdoria, in programma sabato 14 dicembre alle ore 20.45 allo stadio Luigi Ferraris di Genova.

Le squadre della Parrocchia San Desiderio di Genova e della Parrocchia Santa Maria Rovereto di Chiavari (Genova) si affronteranno in un’amichevole nel pre-gara del match di Serie A TIM. I ragazzi saluteranno i calciatori al momento dell’ingresso in campo per il riscaldamento. I capitani delle due squadre degli oratori consegneranno poi ai capitani del Genoa CFC e dell’U.C. Sampdoria il gagliardetto della Junior TIM Cup al termine del riscaldamento.

Anche quest’anno gli stadi del grande calcio della Serie A TIM ospiteranno le squadre della Junior TIM Cup, che disputeranno un incontro per ciascuna città durante il pre-gara dei match di Serie A TIM. Gli oratori vincitori di ciascun torneo cittadino si contenderanno il trofeo durante la Fase Finale, in programma nel mese di maggio in uno dei prestigiosi stadi della Serie A TIM.

La Junior TIM Cup, nelle sette edizioni precedenti, ha coinvolto più di 5.738 oratori su tutto il territorio nazionale e 77.000 ragazzi protagonisti di oltre 31.000 partite, affiancando al Torneo sportivo vari percorsi educativi sui temi del Cyberbullismo, del Benessere Digitale e lanciando l’iniziativa “Campioni nella Vita”. Grazie ai fondi raccolti, la Junior TIM Cup ha inoltre donato cinque “Campi dell’Amicizia” a realtà disagiate delle città di Napoli, Cagliari, Genova, Palermo e Milano.

Il progetto Junior TIM Cup torna in campo, come per le precedenti edizioni, grazie ad un fondo nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal Giudice Sportivo durante il corso della stagione sia il contributo di TIM nel ruolo di title sponsor del torneo.

Per vivere insieme alla Junior TIM Cup le emozioni della stagione 2019-2020 basterà seguire i canali Facebook, Instagram e Twitter della Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano o l’hashtag #juniortimcup.