Derby: Ramirez a rischio, De Paoli recuperato

Mentre le tifoserie genovesi vanno avanti col conto alla rovescia in vista della stracittadina, l’allenatore blucerchiato Claudio Ranieri deve ancora sbrogliare alcuni interrogativi riguardanti la formazione.

La notizia che sta facendo più rumore in materia, nelle ultime ore, è legata alle precarie condizioni di Gastón Ramírez. L’uruguaiano, “rivitalizzato” dal tecnico romano e pedina fondamentale dell’attuale Sampdoria, è stato vittima di un attacco di febbre, che metterebbe in discussione la sua presenza contro il Genoa. Benchè l’influenza sia passata, il giocatore ne percepisce ancora i postumi e durante l’ultimo allenamento ha sostenuto solo una breve sessione di palestra.

Buone nuove invece da parte di Fabio Depaoli, il quale è rientrato in gruppo e non dovrebbe dare ulteriori problemi. Sempre fuori causa, invece, Edgar Barreto, Bartosz Bereszyński e Federico Bonazzoli.

Federico Sturlese